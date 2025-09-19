Morelia busca reconocer constitucionalmente a los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el coordinador municipal, Francisco Xavier Lara Medina, solicitó a la administración actual que sea el conducto para llegar a las instancias correspondientes y así se reconozca constitucionalmente el carácter esencial de los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil.

Durante el acto conmemorativo realizado en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia señaló que esta fecha es un homenaje a las mujeres y hombres que arriesgan su vida al servicio de la ciudadanía y que, además, impulsan una cultura de autoprotección.