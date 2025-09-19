Morelia busca reconocer constitucionalmente a los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el coordinador municipal, Francisco Xavier Lara Medina, solicitó a la administración actual que sea el conducto para llegar a las instancias correspondientes y así se reconozca constitucionalmente el carácter esencial de los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil.
Durante el acto conmemorativo realizado en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia señaló que esta fecha es un homenaje a las mujeres y hombres que arriesgan su vida al servicio de la ciudadanía y que, además, impulsan una cultura de autoprotección.
Particularmente, expresó que, ante los distintos fenómenos naturales que impactan a la sociedad, es fundamental seguir fomentando la cultura de prevención y fortalecer en mayor medida a las coordinaciones de Protección Civil.
En este sentido, el coordinador Lara Medina externó una solicitud formal al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que sea el conducto y pueda direccionar al Congreso una iniciativa que reconozca, en la Constitución del Estado de Michoacán, a los órganos, instituciones y corporaciones de Protección Civil.
