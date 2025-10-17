Morelia busca consolidarse como la capital nacional del deporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal ha trazado una meta ambiciosa: convertir a Morelia en la capital del deporte en México, fortaleciendo su infraestructura, fomentando la cultura física y generando políticas públicas que acerquen el ejercicio a toda la población. Bajo esta visión, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Pablo César Sánchez Silva, aseguró que el objetivo es proyectar al municipio como una ciudad capaz de albergar eventos nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, formar nuevos talentos desde las colonias y tenencias.
El proyecto busca que el deporte sea una herramienta de salud, seguridad y cohesión social, por lo que la estrategia municipal se enfoca tanto en la creación de infraestructura como en la activación de la ciudadanía. En este sentido, el funcionario destacó la coordinación permanente con la CONADE, el CECUFID y universidades públicas y privadas, así como la participación de empresas socialmente responsables interesadas en financiar programas deportivos.
Sánchez Silva explicó que, entre las acciones inmediatas, está la creación de un fondo de apoyo a deportistas morelianos, con participación de la iniciativa privada. El recurso permitirá apoyar económicamente a atletas que representen al municipio en competencias nacionales e internacionales, bajo un esquema transparente y con la participación de un jurado ciudadano. “Queremos ser un trampolín para que la iniciativa privada apoye directamente a los deportistas”, subrayó.
A la par, el IMCUFIDE mantiene una intensa política de detección de talentos. A través del programa Desarrollo Deportivo, se han identificado más de 250 niños y niñas con potencial en disciplinas como karate, taekwondo, natación y fútbol, quienes reciben clases sin costo. El director adelantó que esta estrategia se extenderá a las tenencias, donde existen jóvenes con capacidades destacadas en diversas disciplinas, desde el atletismo hasta el boxeo.
El fortalecimiento de la infraestructura deportiva es otro de los pilares de la estrategia. Actualmente, el instituto administra 14 unidades deportivas y cuatro albercas municipales, además de espacios especializados como la pista de BMX, el skate park del Bosque Cuauhtémoc y el recién reabierto Auditorio Municipal, que estuvo cerrado más de tres años. Su recuperación fue posible gracias al apoyo de la Universidad Montrer, FEMSA y sindicatos municipales, demostrando que la colaboración puede transformar espacios públicos.
Morelia también se ha consolidado como una ciudad de corredores. Cada año se realizan cerca de 70 carreras con la participación de miles de personas, lo que ha convertido al running en una de las actividades más populares. El municipio, dijo, busca institucionalizar el Medio Maratón Morelia por la Patria y fortalecer los tradicionales Relevos de la Independencia, además de crear una red de apoyo entre organizadores de carreras para mejorar la calidad y seguridad de estos eventos.
Las tenencias también forman parte de este impulso. En comunidades como Tremendo o Asiento de Piedra, el béisbol se practica entre adultos mayores, mientras que en zonas como Jesús del Monte o Capula, el fútbol concentra el entusiasmo juvenil. Para fortalecer esta participación, el ayuntamiento lanzará un Torneo Intertenencias de Fútbol, con el respaldo de la iniciativa privada, que busca integrar a las comunidades rurales al movimiento deportivo de la ciudad.
Finalmente, adelantó que el próximo 25 de octubre se realizará una clase masiva de baile fitness en la Unidad Deportiva Indeco, en colaboración con la CONADE y el INADEP, con el objetivo de reunir a más de mil quinientas personas. “Queremos que el deporte sea una fiesta ciudadana y un símbolo de identidad para los morelianos”, afirmó Sánchez Silva, convencido de que el futuro de la capital michoacana se construye con más deporte, más cultura y menos violencia.
