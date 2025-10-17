Morelia busca consolidarse como la capital nacional del deporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal ha trazado una meta ambiciosa: convertir a Morelia en la capital del deporte en México, fortaleciendo su infraestructura, fomentando la cultura física y generando políticas públicas que acerquen el ejercicio a toda la población. Bajo esta visión, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Pablo César Sánchez Silva, aseguró que el objetivo es proyectar al municipio como una ciudad capaz de albergar eventos nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, formar nuevos talentos desde las colonias y tenencias.

El proyecto busca que el deporte sea una herramienta de salud, seguridad y cohesión social, por lo que la estrategia municipal se enfoca tanto en la creación de infraestructura como en la activación de la ciudadanía. En este sentido, el funcionario destacó la coordinación permanente con la CONADE, el CECUFID y universidades públicas y privadas, así como la participación de empresas socialmente responsables interesadas en financiar programas deportivos.

Sánchez Silva explicó que, entre las acciones inmediatas, está la creación de un fondo de apoyo a deportistas morelianos, con participación de la iniciativa privada. El recurso permitirá apoyar económicamente a atletas que representen al municipio en competencias nacionales e internacionales, bajo un esquema transparente y con la participación de un jurado ciudadano. “Queremos ser un trampolín para que la iniciativa privada apoye directamente a los deportistas”, subrayó.

A la par, el IMCUFIDE mantiene una intensa política de detección de talentos. A través del programa Desarrollo Deportivo, se han identificado más de 250 niños y niñas con potencial en disciplinas como karate, taekwondo, natación y fútbol, quienes reciben clases sin costo. El director adelantó que esta estrategia se extenderá a las tenencias, donde existen jóvenes con capacidades destacadas en diversas disciplinas, desde el atletismo hasta el boxeo.