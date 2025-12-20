Morelia brilla más esta Navidad: Alfonso Martínez

Acompañados por carros alegóricos, villancicos y la alegría de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos, la peregrinación avanzó sobre la calzada San Fray Antonio de San Miguel, y siguió por la Avenida Madero, hasta llegar a la Catedral de Morelia.

A su paso, los peregrinos iluminaron el camino portando velas, e interpretando los versos alusivos a las Posadas; mientras, en los templos de Lourdes y Las Monjas, los coros y hosteleros aguardaron la llegada de los caminantes.

Al arribar al escenario principal, montado en el corazón de la ciudad, integrantes de los coros infantiles y el Quinteto Danaus amenizaron con sus interpretaciones, para dar paso al encendido de Catedral.

En su mensaje, Alfonso Martínez, acompañado de su familia, destacó que la Magno Posada es un evento constructor de paz que fomenta la convivencia familiar y reafirma los valores, a través de nuestras tradiciones.