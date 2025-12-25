Morelia avanza en programa de calentadores solares con 1,700 personas beneficiadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aproximadamente mil 700 personas resultaron beneficiadas con la instalación de calentadores solares en sus viviendas, a través de los programas de la Secretaría de Bien Común y Política Social, informó Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.

En entrevista, la secretaria señaló que este programa forma parte del área de Desarrollo Humano de la dependencia, y destacó que, durante la actual administración, la instrucción ha sido que a las personas beneficiarias no sólo se les entregue el calentador, sino que también se realice su instalación.

“Nos comentaban los delegados que cuando se hacía la entrega de los calentadores, se identificaba que, debido a la falta de recursos, muchas familias no podían cubrir el costo de la instalación, porque para esto llegan a necesitar cerca de 4 mil pesos. Por lo que el presidente municipal indicó que también se debía realizar la instalación (...)”, puntualizó.