Morelia avanza en programa de calentadores solares con 1,700 personas beneficiadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aproximadamente mil 700 personas resultaron beneficiadas con la instalación de calentadores solares en sus viviendas, a través de los programas de la Secretaría de Bien Común y Política Social, informó Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.
En entrevista, la secretaria señaló que este programa forma parte del área de Desarrollo Humano de la dependencia, y destacó que, durante la actual administración, la instrucción ha sido que a las personas beneficiarias no sólo se les entregue el calentador, sino que también se realice su instalación.
“Nos comentaban los delegados que cuando se hacía la entrega de los calentadores, se identificaba que, debido a la falta de recursos, muchas familias no podían cubrir el costo de la instalación, porque para esto llegan a necesitar cerca de 4 mil pesos. Por lo que el presidente municipal indicó que también se debía realizar la instalación (...)”, puntualizó.
Agregó que, desde enero del año en curso, comenzaron las verificaciones en las viviendas que solicitaron el apoyo, con el fin de corroborar que cumplieran con las reglas de operación del programa. Tras este proceso, en octubre inició la instalación de los equipos.
“Se instalaron 425 calentadores solares en casas habitación, con los cuales se beneficia a cerca de mil 700 personas. Esto ayuda en su economía al disminuir el gasto en el suministro de gas (...)”, compartió la secretaria.
Para finalizar, Vanegas Garduño resaltó que las familias beneficiadas debieron presentar toda la documentación correspondiente, y recordó que el programa cuenta con reglas de operación estrictas, entre ellas que las y los solicitantes deben ser propietarios directos de la vivienda.
mrh