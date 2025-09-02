Morelia: atacó con una piedra a hombre en situación vulnerable y lo mató; ya fue vinculado a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permitieron obtener vinculación a proceso contra Amoxtli "N", presunto responsable del homicidio calificado de un hombre en situación de vulnerabilidad, cometido el pasado 13 de agosto en el distribuidor vial Paso Morelos, conocido como salida a Salamanca, en esta ciudad.

Datos de prueba recabados en la carpeta de investigación establecen que el día en cita, Juan A. se encontraba pidiendo dinero en el paso peatonal ubicado sobre la avenida Morelos Norte, al cruce con Periférico Paseo de la República, cuando llegó el investigado y lo atacó con una piedra en la cabeza.

Luego de la agresión, Amoxtli "N" se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital, donde días después perdió la vida.

El hecho fue investigado por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, que estableció la identidad y posible participación de Amoxtli "N" en el delito, el cual fue detenido con base en una orden de aprehensión.

El detenido fue presentado ante el Juez de Control, junto con datos de prueba que establecen su posible participación en el delito, lo que permitió que se emitiera auto de vinculación a proceso en su contra, se le fijó prisión preventiva oficina y fue establecido un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.

rmr