Morelia apaga su Navidad: retiran decoración del Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia inició el retiro de los adornos y luces navideñas instalados en el Centro Histórico, con lo que se da por concluida oficialmente la temporada decembrina en la capital michoacana.
A través de sus redes sociales, la administración municipal compartió imágenes de los trabajos realizados por personal operativo, quienes con el apoyo de grúas y herramientas especializadas desmontaron los ornamentos que decoraban calles como Allende, Av. Madero y Valladolid.
“El retiro de los arreglos navideños permitirá dar paso a labores de limpieza, mantenimiento y preparación de los espacios públicos para las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas”, se lee en la publicación del Ayuntamiento.
Cabe recordar que desde principios de diciembre, el corazón de la ciudad fue adornado con figuras luminosas, esferas, estrellas y motivos tradicionales que atrajeron a miles de visitantes locales y foráneos.
Con esta acción, el municipio se alista para el calendario de eventos cívicos y culturales de 2024, entre ellos, la conmemoración del aniversario de la Constitución y diversas festividades religiosas y turísticas que tienen como punto central el primer cuadro de la ciudad.
SHA