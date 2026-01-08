Morelia apaga su Navidad: retiran decoración del Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia inició el retiro de los adornos y luces navideñas instalados en el Centro Histórico, con lo que se da por concluida oficialmente la temporada decembrina en la capital michoacana.

A través de sus redes sociales, la administración municipal compartió imágenes de los trabajos realizados por personal operativo, quienes con el apoyo de grúas y herramientas especializadas desmontaron los ornamentos que decoraban calles como Allende, Av. Madero y Valladolid.

“El retiro de los arreglos navideños permitirá dar paso a labores de limpieza, mantenimiento y preparación de los espacios públicos para las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas”, se lee en la publicación del Ayuntamiento.