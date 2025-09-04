Morelia amanece nublada y con lluvia ligera; se esperan tormentas por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, Morelia inició el día con cielo cubierto y lluvias ligeras, con temperaturas alrededor de los 18 grados centígrados.

Según el pronóstico meteorológico, por la tarde se prevén chubascos acompañados de tormentas eléctricas, mientras que el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura alcanzará un máximo cercano a los 21°C.

Durante la noche, se espera la presencia de niebla, con temperaturas descendiendo hasta los 16°C, lo que podría reducir la visibilidad en algunas zonas de la capital michoacana.

El viento predominante será del sur, con una velocidad promedio de 15 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío por la noche.

BCT