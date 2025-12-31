Morelia amanece fría y se despide del año con tarde templada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El último día del año amanece con calma en la capital michoacana. El frío matinal se posa sobre calles y jardines mientras el cielo alterna nubes y claros, una postal invernal que anticipa una jornada estable, sin lluvia y con vientos suaves.

De acuerdo con el pronóstico para este miércoles 31 de diciembre, la temperatura mínima ronda los 7°C durante las primeras horas, con una sensación térmica cercana a los 11°C. Conforme avance el día, el termómetro escalará hasta los 23°C, ofreciendo un ambiente templado hacia el mediodía y la tarde.

La probabilidad de lluvia es de 0%, mientras que el viento soplará del noreste a velocidades bajas, de 0 a 5 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en momentos puntuales. Condiciones ideales para actividades al aire libre y para quienes se preparan para despedir el año en la ciudad.