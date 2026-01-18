Morelia amanece con tránsito fluido en sus principales vialidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana registró tránsito fluido en las principales vialidades durante la mañana de este domingo 18 de enero, según el reporte emitido a las 07:56 horas por el C5 Michoacán.
Entre los puntos con circulación normal se encuentran el Periférico Paseo de la República, a la altura de Sam’s Club Reforma y el Distribuidor Vial de la salida a Quiroga, así como el Periférico Revolución, en la salida a Charo.
Asimismo, la Calzada La Huerta, a la altura de Plaza Escala, presenta baja carga vehicular, lo que permite un flujo constante para quienes transitan por la zona sur de la ciudad.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas mantener la precaución al conducir y consultar actualizaciones en tiempo real a través de los canales oficiales del C5 Michoacán.
BCT