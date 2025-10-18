Morelia amanece con niebla y se prevén lluvias vespertinas para este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, Morelia amaneció envuelta en niebla, con temperaturas alrededor de los 19°C, lo que generó una atmósfera húmeda y de baja visibilidad en diversas zonas de la ciudad.

Durante la tarde se prevé la presencia de lluvia débil acompañada de cielo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura máxima rondará los 23°C.

Durante la noche, se espera nuevamente la formación de niebla, con temperaturas mínimas cercanas a los 17°C. Estas condiciones podrían persistir por la mañana del sábado, afectando especialmente a quienes transitan por carretera o zonas altas.

A lo largo del día se sentirán vientos provenientes del sur, con una velocidad promedio de 10 km/h. Se exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados y a tomar medidas preventivas ante posibles cambios bruscos en el clima.

BCT