Morelia amanece con lluvias; el clima seguirá húmedo y fresco este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo en la capital michoacana se pronostica un día mayormente nublado, con lluvias ligeras presentes desde la mañana y hasta la noche.

Por la mañana, se espera cielo cubierto con lloviznas intermitentes y una temperatura cercana a los 18°C.

Durante la tarde, continuará la lluvia débil con intervalos de cielo parcialmente nuboso, alcanzando una máxima de 21°C.

Hacia la noche, las condiciones seguirán similares, con lloviznas y una mínima de 16°C. Se prevé viento del norte con velocidad media de 9 km/h durante toda la jornada.

