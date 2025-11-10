Morelia amanece con frío otoñal; se registran 7°C esta mañana en la capital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 10 de noviembre se presenta como un día fresco y parcialmente nublado en la capital michoacana, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y hasta 23°C por la tarde, de acuerdo con medios especializados en clima.

Desde primeras horas del día, la temperatura marcó alrededor de los 7°C, con una sensación térmica de 5°C y una humedad cercana al 87%, lo que generó un ambiente fresco en gran parte de la ciudad.

Durante el transcurso del día, se prevé cielo con nubes y claros, con mayor presencia de sol hacia el mediodía. A partir de las 14:00 horas, el viento del norte y noroeste podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, por lo que se recomienda precaución a peatones y motociclistas, especialmente en zonas descubiertas.

No se esperan lluvias y la calidad del aire se mantiene en niveles considerados como “buenos”. La radiación solar será moderada en las horas centrales del día, por lo que se sugiere el uso de bloqueador solar si se realizan actividades al aire libre.

Para el resto de la semana, se pronostica un aumento gradual en las temperaturas máximas, alcanzando hasta 27°C entre jueves y viernes.

