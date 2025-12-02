Morelia amanece con cielo parcialmente nublado; así estará el clima este martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, Morelia amanece con cielo parcialmente nublado y una temperatura de aproximadamente 17°C, lo que ofrece una mañana fresca.

De acuerdo con el pronóstico, por la tarde se espera una mezcla de nubes y claros, con una temperatura máxima cercana a los 23°C. Las condiciones climáticas serán estables, sin probabilidad de lluvia significativa.

Durante la noche, el cielo continuará con nubes dispersas, y los termómetros marcarán alrededor de 16°C. La sensación térmica podría ser ligeramente más baja debido a los vientos moderados que se mantendrán durante toda la jornada.

Los vientos provendrán del sur, con una velocidad media de 16 km/h. Este flujo de aire contribuirá a mantener la calidad del ambiente, aunque podría sentirse más fresco en zonas abiertas o elevadas de la ciudad.

BCT