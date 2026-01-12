Morelia amanece a 5°C este lunes de regreso a clases; prevén tarde soleada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 12 de enero, día en que miles de estudiantes regresan a clases tras el periodo vacacional decembrino, Morelia amaneció con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 5°C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

A lo largo del día, se espera un aumento gradual de temperatura, alcanzando los 23°C por la tarde, aunque con sensación térmica de hasta 25°C. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, pero hacia el mediodía se prevé mayor presencia del sol y vientos provenientes del sur con rachas de hasta 42 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 12°C, por lo que se recomienda a madres, padres y estudiantes salir bien abrigados por la mañana y mantenerse hidratados ante los cambios de temperatura.

Cabe mencionar que el índice de radiación solar alcanzará niveles altos durante el mediodía, por lo que también se sugiere el uso de protector solar y evitar exposición prolongada.

rmr