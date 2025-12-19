Morelia amanece a 4°C; así será el clima el resto del día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día Morelia amaneció 4°C, y el resto del viernes se caracterizará por temperaturas frescas y cielos mayormente despejados.

El pronóstico indica que la ciudad experimentará un día agradable, con algunas nubes dispersas por la mañana y más sol hacia la tarde.

Por la mañana, se espera un clima templado con nubes dispersas y temperaturas rondando los 12°C. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, pero las temperaturas aumentarán hasta los 22°C a media tarde, ofreciendo una sensación cálida y confortable.

Por la noche, el cielo se despejará, con temperaturas cercanas a los 15°C, lo que permitirá disfrutar de una noche fresca y tranquila.

Vientos del Norte estarán presentes a lo largo del día, soplando suavemente con una velocidad media de 3 km/h, lo que no debería afectar las actividades cotidianas.

Detalles adicionales del día:

Horas del día: El sol saldrá a las 07:13 horas y se pondrá a las 18:10 horas, marcando el inicio y fin de un día típico de diciembre.

Fase lunar: El día de hoy se encuentra en Luna Nueva, con un 0% de iluminación lunar.

Pronóstico por Horas:

A las 02:00 am , la temperatura es de 10°C con cielo despejado.

A las 08:00 am , las nubes y claros dejarán ver temperaturas de 9°C.

Al mediodía, a las 14:00 pm , se espera que el termómetro suba a 23°C.

Durante la tarde, a las 17:00 pm , el sol será el protagonista con 22°C y cielos despejados.

Por la noche, las temperaturas bajarán a 16°C a las 20:00 pm y se mantendrán en torno a los 13°C para las 23:00 pm.

Este pronóstico muestra un día variado, pero en general, bastante agradable para las actividades al aire libre.

