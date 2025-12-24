Morelia alista nueva Corte Municipal con facultades fiscales y administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, los juzgados cívicos se convertirán en la Corte Municipal, con lo que ampliarán sus funciones en materia fiscal y administrativa, informó Yankel Benítez Silva, titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario explicó que este cambio se concretará a partir del nuevo modelo de justicia fiscal, cívica y administrativa, mediante el cual la Corte Municipal formará parte de la Secretaría del Ayuntamiento. Lo anterior se deriva de la propuesta incluida en la modificación al Bando Municipal impulsada por la actual administración.

“No serán específicamente para justicia cívica, sino también para justicia administrativa; es decir, si te sancionan por no contar con licencia, pasarán al juzgado; de igual forma, por realizar eventos públicos sin permiso, por una construcción sin los permisos requeridos ante Orden Urbano o por tener un puesto de comercio informal, todos estos casos pasarán por la Corte Municipal”, señaló.

En este tenor, Benítez Silva subrayó que actualmente se cuenta con 10 jueces cívicos, quienes serán evaluados y capacitados en materia fiscal, administrativa y de orden urbano. Aunado a esto, indicó que hasta el momento no se prevé incorporar a más jueces para estas funciones.

Para finalizar, el funcionario señaló que ya se trabaja en la capacitación y en la transición hacia la Corte Municipal, y recalcó que en su labor las y los jueces deberán apegarse a los reglamentos municipales de cada área.

rmr