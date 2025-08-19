Morelia alcanzará los 25°C este martes; UV, extremo desde el mediodía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se espera un clima mayormente despejado en Morelia, con temperaturas que alcanzarán hasta los 25°C por la tarde, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros. Desde las primeras horas de la mañana la temperatura comenzó en 13°C y fue ascendiendo gradualmente. La máxima está pronosticada entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 25°C, con una sensación térmica de hasta 26°C.

Un aspecto importante a destacar es la radiación ultravioleta (UV). A partir de las 11:00 horas, el índice UV alcanzará niveles muy altos, con valores de 9, y se elevará a extremos cerca de las 14:00 horas, con un valor de 11+, lo que representa un riesgo para la salud de la piel si no se cuenta con protección adecuada.

Por la noche se espera que la temperatura baje a los 15°C con presencia de niebla ligera y vientos suaves provenientes del sur.

rmr