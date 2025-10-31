Morelia afianza su liderazgo turístico: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Consejo Turístico del Estado de Michoacán, en la que se abordaron estrategias conjuntas para fortalecer la promoción y desarrollo de los destinos turísticos del estado.

En presencia de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, el alcalde destacó el trabajo que se realiza en la capital michoacana para posicionarla como un destino vivo, lleno de tradición y actividades que atraen visitantes durante todo el año.

“Lo que nosotros nos hemos ocupado en Morelia es de darle un sentido a cada temporada y más motivos para poderla visitar. Hace 10 años, Morelia se quedaba desértica en la temporada de Día de Muertos, todos nos íbamos a Pátzcuaro y Tzintzuntzan. Decidimos sacar la tradición de los panteones a las plazas públicas, y arreglarlas con ayuda de la ciudadanía. Y ha gustado tanto, que el reto de los últimos cuatro años ha sido prolongar y ampliar la tradición para que no sea solo de dos días”, expresó el presidente municipal.