Morelia abre las puertas al terror infantil: llegan funciones a este café

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Cine de terror y fantástico hecho en México? Ojo Libre, en colaboración con Elmorbitocine (@elmorbito) y Café Errante (@cafe_errante), invita a niños y público general a disfrutar de tres funciones especiales con entrada libre, como parte del festival Morbito, dedicado al cine fantástico y de terror para toda la familia.

Las funciones se realizarán en las instalaciones de Café Errante, en la ciudad de Morelia, todos los sábados a las 18:00 horas.

📅 Cartelera:

🎥 Escuela de miedo

Dirección: Leopoldo Aguilar

Año: 2020

Función: Sábado 18 de octubre de 2025

Sinopsis: Danny es nuevo en la Academia Cranston para genios. Un día, por error, abre un portal a otra dimensión del cual salen monstruos que invaden su escuela. En compañía de su amiga Liz y un hombre-polilla llamado Mothman, deberán detenerlos.

🎥 Guardianes de Oz

Dirección: Alberto Mar

Año: 2015

Función: Sábado 25 de octubre de 2025

Sinopsis: Ozzy, un pequeño e inteligente mono volador, miembro del ejército de la malvada bruja del Oeste, decide traicionarla al descubrir su malvado plan. En su camino conoce a Gabby, una aprendiz de bruja, y juntos buscarán a los únicos capaces de detenerla: Los Guardianes de Oz.

🎥 Un reino para todos nosotros

Dirección: Miguel Ángel Uriegas

Año: 2023

Función: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sinopsis: Fran y su hermana Serendín sueñan con llegar a El Reino, un paraíso resguardado tras enormes muros. Para lograrlo, deben contrabandear a La Bestia, una criatura usada para transportar mercancía. Durante el viaje, los hermanos se separan y deberán luchar para reencontrarse.

La entrada será completamente gratuita y cada niño deberá ir acompañado por una persona adulta, garantizando un espacio seguro y familiar para disfrutar de estas historias llenas de magia, monstruos y aventuras.