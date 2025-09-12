Morelia abre espacio a la literatura oscura con La Cantera Negra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana recibirá el Primer Festival de Narrativa Negra de Morelia: La Cantera Negra, que se llevará a cabo los próximos 1, 2 y 3 de octubre, con un programa dedicado a explorar la literatura desde el lado más oscuro de la vida.
Entre las actividades destaca la presencia del escritor J.M. Servín, quien ofrecerá una máster class sobre narrativa con su característico estilo directo y crítico. Durante el festival también se presentará su más reciente obra Yo soy el Mandrake, de la cual habrá ejemplares a la venta.
El encuentro contará con una amplia oferta cultural:
Máster class
Talleres
Presentaciones de libros
Conversatorios
Mesas de lectura
Las actividades se desarrollarán en los foros de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia en la Plaza de Armas, así como en Anticitera Café Librería y Focaccias.
El festival es organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia en coordinación con Anticitera Café Librería y Focaccias, y cuenta con el respaldo de editoriales, colectivos, autores y patrocinadores.
La entrada será libre para todo el público y el programa completo se encuentra disponible en las redes sociales de @anticitera.libros.
BCT