Morelia abre espacio a la literatura oscura con La Cantera Negra

Las actividades se desarrollarán en los foros de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia en la Plaza de Armas, así como en Anticitera Café Librería y Focaccias.

El festival es organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia en coordinación con Anticitera Café Librería y Focaccias, y cuenta con el respaldo de editoriales, colectivos, autores y patrocinadores.

La entrada será libre para todo el público y el programa completo se encuentra disponible en las redes sociales de @anticitera.libros.

