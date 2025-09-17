Morelia: a proceso, dos hombres señalados de matar a un taxista en la colonia Loma Dorada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Cuautli “N” y Jonathan “N”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado, perpetrado en agravio de un hombre de oficio taxista, en la colonia Loma Dorada de esta ciudad.

Labores de investigación efectuadas por esta Fiscalía indican que el pasado 7 de septiembre, Óscar M. se encontraba en su domicilio de la calle Pino, cuando llegaron hombres armados a bordo de una motocicleta. Luego de forcejear para ingresar al inmueble, los investigados accionaron sus armas de fuego contra el taxista, causándole la muerte.

Estos hechos fueron investigados por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, que realizó las indagatorias que permitieron establecer la identidad y presunta participación de Cuautli “N” y Jonathan “N”, en contra de quienes se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en días pasados.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba aportados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a ambos imputados. Se dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

