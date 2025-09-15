Morelia: 17 años del primer atentado terrorista en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las esquirlas siguen en el cuerpo, tocaron tendones y partes que, si las quitan, no sobreviven las víctimas.
Son 17 años ya del primer atentado terrorista que marcó a México, a Michoacán, a Morelia, donde las granadas no solo dejaron familias incompletas, marcaron a un país con temor y miedo hoy persiste en la memoria.
“¡Justicia!”, es la exigencia de los familiares, quienes con guardia de honor en la Plaza Melchor Ocampo y en la esquina de Andrés Quintana Roo con la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la Merced, son los espacios que desde las 7 de la mañana son honrados por familiares y amigos.
Las autoridades de los tres niveles de Gobierno estuvieron presentes con un acto cívico y guardia de honor, la bandera de México a media asta recordando la fragilidad de la humanidad ante los atentados que cobran la vida.
La noche del 15 de septiembre de 2008 comenzó como tantas fiestas patrias; música, luces, banderas ondeando al ritmo del orgullo patrio y el grito de “Viva México”… fue ahí cuando el estruendo se hizo presente e hizo retumbar el suelo de la Plaza Melchor Ocampo.
Fueron cuestión de segundos que una festividad patria se volvió en confusión, miedo y caos; un hecho que dejó marcado una herida profunda en la memoria colectiva de fiesta.
El saldo, más de 130 personas heridas y 8 fallecimientos. Las víctimas mortales fueron Gloria Álvarez Bautista, Elisa Guerrero García, Leticia Tapia Guerrero, María del Pilar Navarro Mendoza, Martha Quintero Brambila, Juan Antonio Ríos Pescador, Alfredo Sánchez Torres y el menor Ángel Uriel Herrera. De los sobrevivientes, muchos quedan con heridas y con varias esquirlas en el cuerpo.
