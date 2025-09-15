Morelia: 17 años del primer atentado terrorista en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las esquirlas siguen en el cuerpo, tocaron tendones y partes que, si las quitan, no sobreviven las víctimas.

Son 17 años ya del primer atentado terrorista que marcó a México, a Michoacán, a Morelia, donde las granadas no solo dejaron familias incompletas, marcaron a un país con temor y miedo hoy persiste en la memoria.

“¡Justicia!”, es la exigencia de los familiares, quienes con guardia de honor en la Plaza Melchor Ocampo y en la esquina de Andrés Quintana Roo con la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la Merced, son los espacios que desde las 7 de la mañana son honrados por familiares y amigos.