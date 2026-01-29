Morelia: árbol laurel de la India de 100 años podría ser derribado; autoridades ya lo evalúan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un árbol de laurel de la India con más de 100 años de antigüedad, ubicado en la tenencia de Chiquimitío, fue objeto de valoración por parte de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, luego de una solicitud ciudadana para evaluar su estado físico y definir posibles acciones.

La información fue compartida por la dependencia municipal a través de redes sociales, donde se explicó que el objetivo de la valoración es determinar si el árbol requiere poda o, en caso de representar un riesgo, ser retirado.