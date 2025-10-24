Montarán altar para michis y lomitos, en Morelia; podrás llevar su foto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) colocará una ofrenda especial en memoria de perritos, gatitos y demás mascotas que ya no están con nosotros, este 27 de octubre en la Calzada San Diego, en Morelia.

La información fue compartida a través de redes sociales, donde se detalló que el montaje de la ofrenda comenzará desde las 7:00 de la mañana, con el objetivo de que esté disponible durante todo el día.

Como parte de la iniciativa, el IMPA habilitará marcos decorativos para que las y los asistentes puedan llevar la fotografía de su lomito, michi u otra mascota, y así integrarla a la ofrenda colectiva.

“Recordemos que el 27 de octubre regresan las almas de los animalitos a visitarnos”, compartieron desde el Instituto, en alusión a la tradición del Día de Muertos adaptada a los seres de compañía.

