Montan primera cabina del teleférico de Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estación 1 del teleférico de Morelia fue escenario de la colocación de la primera cabina de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal explicó que el montaje respondió a la necesidad de alinear la obra civil con la circulación y llegada de cabinas en la estación, por lo que una vez completado este procedimiento, será retirada para continuar con los trabajos de construcción.