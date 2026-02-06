Monitoreo del aire en Morelia requiere mayor cobertura: especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el crecimiento de la ciudad de Morelia, se ve necesario incorporar dos unidades más de monitoreo al poniente y norte del municipio para contar con información más amplia sobre la calidad del aire.

Rubén Hernández Morales, profesor de la Facultad de Biología y miembro del Grupo de Monitoreo Atmosférico de la ciudad de Morelia, indicó que el monitoreo atmosférico actual no cubre todo el territorio urbano, por lo que la red existente no permite conocer con precisión el comportamiento de los contaminantes en algunas áreas de la zona urbana y de reciente expansión, como en el poniente y el norte de la capital michoacana.

Hernández Morales mencionó que áreas como Itzícuaro y Chiquimitío, donde se ha comenzado a realizar una mayor actividad urbana, la calidad de aire no es medida de forma específica.

“Respecto a la parte legislativa es importante considerar que el crecimiento que ha tenido la ciudad nos obliga al monitoreo atmosférico. De acuerdo con la normatividad que tenemos en el país, nos haría falta habilitar dos unidades más en nuestra ciudad”, expresó el especialista, al apuntar que estas dos zonas del municipio son puntos ciegos que tendrían que regularse.

Además, señaló que para mejorar la calidad del aire es necesario que las empresas cumplan con la operación de mecanismos para reducir la liberación de partículas y contaminantes a la atmósfera.

Asimismo, apuntó que se tiene la expectativa de que en la legislación se pueda estipular el sistema No Circula, así como que se retomen y ajusten mecanismos como la verificación vehicular para que se ajusten procesos de combustión de algunos energéticos utilizados.

“En el caso de las personas que utilizamos vehículo día a día, es importante tratar de reducir el uso y hacer eficiente el transporte público de la ciudad para reducir las fuentes que son móviles de contaminación”, finalizó.

