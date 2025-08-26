Monitorean niveles de ríos y reportan encharcamientos en Morelia tras lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Protección Civil Michoacán realizó recorridos preventivos durante la noche de este martes ante las lluvias registradas en la ciudad de Morelia, con el fin de supervisar los niveles de agua en ríos y detectar posibles riesgos para la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte oficial difundido en redes sociales, el río a la altura de la avenida Madero y Tres Puentes alcanzó un nivel del 60% de su capacidad, mientras que en el cruce de Loma del Rey y Río se registró un nivel de agua del 50 por ciento.

Asimismo, en el Libramiento de Morelia, a la altura de la colonia Manantiales, se reportaron encharcamientos, por lo que se exhorta a los automovilistas a circular con precaución. En la zona de la Fiscalía General del Estado, las autoridades informaron que no hubo novedades.