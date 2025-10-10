Monitorea OOAPAS niveles de ríos, drenes y cárcamos en Morelia

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado del Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de lluvias y salvaguardar la integridad de las y los morelianos.

El OOAPAS mantiene un monitoreo constante de los niveles de ríos y drenes, así como del funcionamiento de los cárcamos, con el propósito de prevenir afectaciones a la población ante posibles incrementos en los caudales.