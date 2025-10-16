Molcajete de piedra volcánica pone en alto el nombre de San Nicolás Obispo

En ese tenor, Ramón Morelos Pérez comentó que las nuevas generaciones difícilmente se interesan en la realización del molcajete de piedra volcánica, pero que poco a poco se avanza para que este trabajo artesanal no muera, toda vez que representa la economía del lugar y el impulso de todos para seguir adelante.

Con 34 años de edad, comentó que él inició a los 14 años a hacer molcajetes, pero aseguró que el tema no es realizarlos, sino buscar la piedra volcánica y que no esté “podrida”.

Y es que señaló que mucha gente piensa que es solo ir y recoger la piedra del cerro, cuando la realidad es buscar y, al momento de encontrarla, ver si está buena o no para el trabajo que se requiere, toda vez que se trata de una obra de mucha precisión.

Dos horas o hasta más de una semana, mencionó, es el tiempo que toma la realización de un molcajete, toda vez que depende del tamaño y la figura que se vaya a realizar; los tradicionales de 20 centímetros son los más sencillos, pero también hay estrellas, corazones y demás figuras que en los hogares mexicanos se utilizan como decoración.