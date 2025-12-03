Moenia regresará a Morelia con su tour "Estamos bien" en febrero de 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria banda mexicana de synthpop, Moenia, regresa a tierras michoacanas con su gira #EstamosBienTour, la cual hará escala en Morelia el próximo sábado 7 de febrero de 2026, en el Palacio del Arte, a partir de las 8:00 de la noche.
Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma oficial BlueTicket y los precios van desde los $821.60 en zona general hasta los $2,116.50 en zona VIP.
Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, Moenia es considerada una de las bandas más influyentes del pop electrónico en español. Temas como No Dices Más, Estabas Ahí o Manto Estelar han marcado generaciones. Esta presentación promete una noche nostálgica y vibrante para los fans morelianos.
El show forma parte de su gira nacional 2026, con la que la agrupación ha visitado diversas ciudades del país consolidando su legado y conexión con el público.
rmr