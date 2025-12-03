Moenia regresará a Morelia con su tour "Estamos bien" en febrero de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria banda mexicana de synthpop, Moenia, regresa a tierras michoacanas con su gira #EstamosBienTour, la cual hará escala en Morelia el próximo sábado 7 de febrero de 2026, en el Palacio del Arte, a partir de las 8:00 de la noche.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma oficial BlueTicket y los precios van desde los $821.60 en zona general hasta los $2,116.50 en zona VIP.