Moda, literatura y deporte: así será el sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 27 de septiembre, el Centro Histórico de Morelia será escenario de actividades culturales, deportivas y de tradición que invitan a disfrutar del ambiente otoñal en familia o con amigos.

La jornada arranca a las 18:00 horas con la primera edición de la Carrera Atlética IMCUFIDE, que contará con la participación de cerca de mil corredores. La salida será frente a la Catedral de Morelia, por lo que se recomienda tomar precauciones viales en la zona.

A la misma hora, se llevará a cabo la presentación del libro Macho Menos, del periodista Nacho Lozano, en el ágora principal de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura (FILLM), ubicada en Plaza de Armas.

Finalmente, a las 19:45 horas, la explanada de Catedral será el punto de encuentro para la pasarela monumental “Diseño, Moda y Tradición: La China Poblana”, el evento culminará con el tradicional encendido monumental.

BCT