Misas continuarán en atrio del templo de la Sagrada Familia tras incendio

A través de redes sociales, la Rectoria expresó un mensaje de unidad y esperanza:

"Nada nos detiene cuando caminamos de la mano de Jesús y bajo el amparo amoroso de la Santísima Virgen María. [...] Este momento difícil sea también una oportunidad para demostrar que somos una comunidad que se levanta, que confía y que nunca deja de creer".