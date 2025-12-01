Misas continuarán en atrio del templo de la Sagrada Familia tras incendio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del incendio que afectó recientemente al templo de la Sagrada Familia en la colonia Felícitas del Río, la comunidad parroquial ha informado que las misas continuarán en sus horarios habituales, ahora en el atrio de la Rectoría.
A través de redes sociales, la Rectoria expresó un mensaje de unidad y esperanza:
"Nada nos detiene cuando caminamos de la mano de Jesús y bajo el amparo amoroso de la Santísima Virgen María. [...] Este momento difícil sea también una oportunidad para demostrar que somos una comunidad que se levanta, que confía y que nunca deja de creer".
El templo sufrió un incendio el pasado 27 de noviembre, que afectó la sacristía y parte del techo, además de provocar daños materiales estimados en más de 790 mil pesos. Las autoridades ya vincularon a proceso al presunto responsable, quien fue detenido en el lugar de los hechos.
Mientras avanzan las investigaciones y la restauración del inmueble, la comunidad católica seguirá con sus actividades religiosas, ahora al aire libre, como muestra de resiliencia y fe.
rmr