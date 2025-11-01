Miles de familias visitan en armonía y orden a sus difuntos en Panteón Municipal

Cabe destacar que el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha priorizado el cuidado y la limpieza del Panteón Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, por lo cual se encuentra en óptimas condiciones en esta esperada fecha.

Entre música ranchera, flores cempasúchil, cubetas de agua para limpiar las lápidas y comida para disfrutar cerca del lugar de reposo del difunto, este primero de noviembre se vive un ambiente bello y familiar en el camposanto.