Migrantes varados en Morelia fueron trasladados a albergue: Cussi

Hasta el momento se desconoce a que albergue fueron reubicados, pues anteriormente los migrantes se rehusaron a quedarse en el albergue católico ‘Cáritas’ porque, “violaban sus derechos”.

“Era una mentira, prácticamente estábamos presos, no nos iban a permitir usar el celular, no podías salir, no podías hacer nada y a los tres días querían correrte y que te salieras de Morelia” reclamó Irwin Zamabrano de Venezuela en acercamiento previo.

Sin embargo, en esta ocasión se están considerando todas las condiciones adecuadas para que puedan proseguir su camino y que tengan un trato humano, aseguró González Cussi.