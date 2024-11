Migrantes regresan a acampar al CAM; DIF podría realizar colecta para su traslado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que el pasado miércoles 13 de noviembre se notificó que las y los migrantes que se encontraban acampando al exterior del Centro Administrativo de Morelia (CAM) serían trasladados a un albergue para recibir mejores condiciones de salud, saneamiento y alimentación, este jueves 4 regresaron.

Fue Irwin Zambrano proveniente de Venezuela quien aseguró que después de tener contacto con autoridades de migración, se dieron cuenta que era una “mentira su propuesta”.

“Llegaron ciertos políticos nada más a tomarse la foto, pero lo que nos ofrecieron no nos convenció, era una mentira, prácticamente estábamos presos, no nos iban a permitir usar el celular, no podías salir, no podías hacer nada y a los tres días querían correrte y que te salieras de Morelia” acusó Zambrano.

En ese sentido, mencionó que la mayoría de las personas que habían decidido trasladarse al albergue se regresaron a acampar al exterior del CAM, pues no se sintieron cómodos con las restricciones que les habrían supuestamente impuesto.

Por su parte, José Manuel Álvarez Lucio director de DIF en entrevista, dijo que el tema legal de custodia de los migrantes es completamente responsabilidad del Instituto nacional del migrante (INM), y que desde el instituto se tuvo conocimiento de que los migrantes fueron trasladados a “Cáritas”, una institución de la iglesia católica.

Al cuestionarle sobre el trato que se les dio a los migrantes el pasado miércoles 13 de noviembre, el funcionario respondió:

“Esa es la versión de los migrantes, yo tengo la versión del Instituto y comentan que son albergues de puertas de abiertas, yo no tengo que opinar porque no conozco la parte de ellos, nosotros seguiremos ayudándolos en cuanto medicamento, cobijas y ropa” declaró.

Lo que solicitan las familias de migrantes que se encuentren varados en la ciudad capital es poder llegar a la frontera con Estados Unidos, y desde el DIF Municipal se encuentran a disposición de darle difusión a una colecta para recaudar dinero para su traslado.

“Se podría hacer colecta ciudadana por qué no podemos expedir dinero, es un tema humanitario, ¿quién no tiene familiares migrantes que también se la vieron difícil al llegar a Estados Unidos, […] sí, nos podemos organizar para eso, es importante solidarizarnos, pero ordenadamente y actuar acorde” declaró Álvarez Lucio.

SHA