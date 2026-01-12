¿Miedo a sentir? Esta obra teatral gratuita en Morelia podría hacerte llorar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escenario del Teatro Morelia Stella Inda recibirá por primera vez en Michoacán la obra “Espantapájaros”, un montaje escénico que combina percusiones, reciclaje, escenografía mínima y una historia profunda sobre el perdón, la memoria y los miedos más íntimos.

Esta puesta en escena forma parte de la iniciativa Escenarios IMSS-CULTURA, impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con FIDTEATROS y la Secretaría de Cultura a través del INBAL.

🗓 Funciones en Morelia:

Viernes 16 de enero (2026) – 11:00 h

Sábado 17 de enero – 17:00 h

Domingo 18 de enero – 17:00 h

📍 Teatro Morelia Stella Inda, Av. Francisco I. Madero Pte. 1200, Col. Centro.

🎟 Entrada gratuita, sin necesidad de registro o boletos.

👥 Elenco:

Marco Vega, Alex Morán, José Jaime Argote, Alex Dessavre, Jando Hernández y Circee Rangel.

La obra fue escrita por Maribel Carrasco, dirigida por Circee Rangel y producida por Marisol Méndez.