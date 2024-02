Michoacán se suma a la marcha nacional "Por Nuestra Democracia"

Al menos en Morelia, dijo, se espera la participación de 10 mil personas o más.

Agustín Rebollar reconoció, la manifestación también tiene su base en la posición en contra del paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador:

"No fueron los tiempos, eso se hace cuando inicia el gobierno, no cuando ya no dan los tiempos legislativos ni de gobierno. Nos preocupa nuestra democracia y nuestra libertad. El presidente debe de gobernar, pero vemos que ha violado la ley, tiene muchas sanciones y sigue haciendo lo mismo; esas 20 iniciativas son por temas electorales".

oag