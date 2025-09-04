Michoacán se consolida como referente del cine nacional e internacional con nueva edición del FICM

El subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo del Estado, Alejandro Hernández Torres, resaltó los trabajos de la Comisión Fílmica de Michoacán que impulsa la entidad como un destino de filmación de primer nivel. Invitó a vivir el festival como una experiencia que también permite descubrir el alma cultural del estado.

Por su parte, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre Benard, refrendó el respaldo de la institución al encuentro, al destacar que el FICM se ha convertido en un motor del cine nacional al dar prioridad a las producciones mexicanas en su selección oficial.