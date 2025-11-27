Michoacán mantiene promedio anual de más de 5 mil robos de vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad registra un promedio superior a los cinco mil robos de vehículos al año, de acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más de la mitad de estos delitos se cometen con violencia, principalmente en zonas urbanas y en las áreas aledañas a las ciudades.

El informe más reciente sobre unidades robadas señala que en 2025 se han registrado 4 mil 386 vehículos hurtados, con la mayoría de los casos cometidos mediante agresiones directas a los conductores.

Esta cifra se mantiene dentro del comportamiento reportado en los últimos años para la entidad.

En los primeros diez meses del año también se contabilizaron mil 672 motocicletas robadas. Autoridades estiman que gran parte de estas unidades pudieron ser utilizadas para actividades delictivas o desmanteladas para la venta de piezas, una tendencia que se ha consolidado en zonas urbanas.

Los datos del Secretariado muestran un comportamiento estable en los últimos cinco años, con cifras que desde 2021 oscilan entre cinco mil y cinco mil 800 robos anuales. Este rango ha predominado como referencia estatal desde la estabilización generada por la pandemia de COVID-19 en 2020.

El mayor pico de robo de vehículos en la entidad se registró en 2018, cuando se contabilizaron 7 mil 812 unidades hurtadas en los 113 municipios. Ese año marcó el punto más alto en el comportamiento delictivo relacionado con el hurto automotor.

Cifras de Semáforo Delictivo ubican a ciudades como Morelia, Uruapan y Pátzcuaro como los distritos donde se concentra la mayor incidencia de robos.

A nivel nacional, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó un incremento del 3.4 % en el robo de vehículos asegurados entre enero de 2024 y enero de 2025. En ese periodo se registraron 63 mil 300 unidades robadas, entre vehículos ligeros, pesados y motocicletas, según el informe “Autos asegurados: Robo y recuperación”, publicado el 19 de febrero.

El documento de la AMIS también detalla los modelos con mayor incidencia de robo en el país. En primer lugar se encuentra el Nissan Versa, con 2 mil 506 unidades robadas. Le siguen los tractocamiones Kenworth con 2 mil 137 casos, el Nissan NP300 con mil 967 reportes, el Chevrolet Aveo con mil 519 unidades y las motocicletas Italika con mil 406 registros. Estas cifras permiten dimensionar el comportamiento nacional de un delito que mantiene alta incidencia en diversas entidades del país.

