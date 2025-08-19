Michoacán de Origen abre punto de venta en el Portal Matamoros del Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inauguró de manera oficial el nuevo punto de venta de la marca de productores Michoacán de Origen. De acuerdo a la dependencia estatal, este espacio en el Centro Histórico de Morelia abrirá al público en los próximos días para impulsar la comercialización de los productos emblemáticos de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que la instrucción del gobernador es impulsar con toda la fuerza del estado al mezcal michoacano, como producto emblemático y de gran potencial en los mercados nacionales e internacionales. Señaló que este esfuerzo forma parte de una política pública diseñada para fortalecer al sector y acompañar a los productores en el proceso de certificación y comercialización.

“Queremos ayudar a todo el sector; necesitamos que todos los productores trabajen de la mano con las certificadoras del país, como es el caso del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Este esfuerzo busca evitar la adulteración y proteger la calidad de nuestro mezcal”, expresó.