Michoacán: dan 133 años de prisión a Damián "N" por violar a su hijastra de 15 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género obtuvo sentencia condenatoria de 133 años y 4 meses de prisión en contra de Damián "N" al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de su hijastra adolescente de 15 años de edad.

En Juicio Oral quedó acreditado que los días 24 de enero, 26 de marzo, así como el 12 y 13 de abril de 2022, el sentenciado sacaba a la víctima del domicilio donde residían, la trasladaba a un motel y ahí la agredía sexualmente.

Estos actos fueron investigados por la Fiscalía Especializada que inició con las actuaciones que permitieron establecer la relación de Damián “N”, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión obsequiada por un Juez de Control en su momento.

Tras celebrarse, la audiencia, y una vez analizadas las pruebas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Damián "N" y le dictó 133 años y 4 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

