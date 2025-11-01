Michis: los otros residentes del Panteón Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Panteón Municipal alberga cientos de difuntos, pero ¿sabías que también es hogar de aproximadamente 50 gatitos?
En entrevista para medios de comunicación, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, compartió que a lo largo de los años, estos gatitos han llegado poco a poco al lugar.
“Han estado cuidados, el mismo personal del panteón está al pendiente de ellos y se cuenta con asociaciones animalistas que acuden con alimento (…)”, subrayó.
Aunado a esto, compartió que tienen detectados alrededor de 50 gatos, de los cuales, a través de jornadas de esterilización impulsadas desde hace dos años, se ha logrado esterilizar a cerca de 35.
Adicionalmente, el secretario destacó que estos felinos reciben chequeos veterinarios y, además del cuidado del personal del panteón, han notado que la misma ciudadanía que acude al recinto también les lleva comida.
BCT