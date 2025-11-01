Michis: los otros residentes del Panteón Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Panteón Municipal alberga cientos de difuntos, pero ¿sabías que también es hogar de aproximadamente 50 gatitos?

En entrevista para medios de comunicación, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, compartió que a lo largo de los años, estos gatitos han llegado poco a poco al lugar.

“Han estado cuidados, el mismo personal del panteón está al pendiente de ellos y se cuenta con asociaciones animalistas que acuden con alimento (…)”, subrayó.