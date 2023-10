Michel Franco, Peter Sarsgaard y Jessica Chastain ofrecen conferencia en el FICM

“Escribo películas distintas entre sí porque es un ejercicio de comunicación y no un capricho como guionista. Hay un punto muy claro en la película en la que el personaje de Jessica parece estar perfilado a algo negativo por lo que hizo Peter. Mi primer instinto para escribir esta película fue una intención oscura y de venganza. Mi hermana me dijo que no hay un mayor reto para mi que escribir eso y me recomendó incluso hacerla de otra cosa. Pero aquí está el resultado”, concluyó.

A la salida del recinto, la importante actriz se tomó un momento para regalar autógrafos y tomarse fotografías con los fans que la esperaron cerca de una hora, siempre mostrando un singular cariño por el apoyo que los mexicanos demuestran a su trabajo y su carrera.

La alfombra roja de la película “Memory” se llevará a cabo esta noche en el teatro Mariano Matamoros iniciando en punto de las 20:00 horas, con presencia de Michel Franco y el talento de la cinta.

SHA