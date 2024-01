"Mi trabajo habla": Alfonso Martínez rumbo a la reelección en Morelia

Al cuestionarle su opinión sobre el posible ganador de la encuesta interna de Morena y la decisión del candidato a contender por Morelia, dijo, "deben de seguir peleándose ellos allá, yo estoy observando mi trabajo, mi equipo, mi ruta; ellos siempre están observando qué hago y qué dejo de hacer, cómo pueden pegarme, yo no, […] no le he respondido a ninguno".

Por otra parte, señaló que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, "es un gran aliado, un gran respaldo", mientras agregó que construyen "en lo nacional sin brincar los liderazgos estatales que por supuesto tienen mucha valía".

Dijo que verá "a todos los actores políticos de esos partidos sin descuidar en lo más mínimo mi función como presidente municipal".

Mientras, comprometió, "voy a hacer que Morelia siga caminando, siga caminando, y va a reforzar en sus tiempos libres y en horarios no laborales".

rmr