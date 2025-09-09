Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 80 expositores entre artesanos, cocineros y destinados, la Mezcalmanía llega a Morelia en su décima edición los días 19, 20 y 21 de septiembre, informó el presidente, Ulises Bedolla Alcaraz.

En conferencia de prensa, indicó que se espera una derrama económica superior a los 2 millones de pesos, donde participarán estados como Jalisco, Durango, Chihuahua, Puebla, Oaxaca y Guerrero, además los municipios michoacanos de la franja Queréndaro-Morelia.