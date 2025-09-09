Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 80 expositores entre artesanos, cocineros y destinados, la Mezcalmanía llega a Morelia en su décima edición los días 19, 20 y 21 de septiembre, informó el presidente, Ulises Bedolla Alcaraz.
En conferencia de prensa, indicó que se espera una derrama económica superior a los 2 millones de pesos, donde participarán estados como Jalisco, Durango, Chihuahua, Puebla, Oaxaca y Guerrero, además los municipios michoacanos de la franja Queréndaro-Morelia.
Con más de 120 variedades de mezcal y la corunda más grande por parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, destacó que se busca considerar el mezcal michoacano como uno de los mejores del país, donde los expositores muestren sus capacidades de producción.
