"Mexiconchas": el pan más patriótico para celebrar el Grito en Morelia

En panaderías como Cuixi Panificadora, en Morelia, estas conchas se presentan con cobertura verde, blanca y roja, e incluso llevan el escudo nacional en el centro, recreando la bandera mexicana con gran detalle. Además, están rellenas de distintos sabores como cajeta, chocolate, vainilla o frutos rojos.

"¡Las conchas mexicanas ya están listas, todas rellenas y deliciosas!", compartió la panificadora en redes sociales, invitando a los morelianos a no quedarse sin probarlas.