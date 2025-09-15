"Mexiconchas": el pan más patriótico para celebrar el Grito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Septiembre no sólo se vive con mariachi, pozole y banderas ondeando en las calles; también llega con antojitos tricolor que enamoran el paladar. Un ejemplo delicioso son las ya famosas “mexiconchas”, una versión decorada del pan tradicional mexicano que se ha convertido en sensación durante las celebraciones del Grito de Independencia.
En panaderías como Cuixi Panificadora, en Morelia, estas conchas se presentan con cobertura verde, blanca y roja, e incluso llevan el escudo nacional en el centro, recreando la bandera mexicana con gran detalle. Además, están rellenas de distintos sabores como cajeta, chocolate, vainilla o frutos rojos.
"¡Las conchas mexicanas ya están listas, todas rellenas y deliciosas!", compartió la panificadora en redes sociales, invitando a los morelianos a no quedarse sin probarlas.
Este tipo de pan ha ganado popularidad en todo el país, convirtiéndose en un símbolo comestible del orgullo mexicano. Su éxito radica no sólo en el sabor, sino en el ingenio de los panaderos que logran mezclar tradición y creatividad.
Así que, si buscas una forma original y sabrosa de celebrar este 15 de septiembre, no dudes en visitar tu panadería local y sumarte a la fiebre de las mexiconchas.
SHA