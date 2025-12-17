Mercados de Morelia, esencia viva de la economía local: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, invitó a la ciudadanía a consumir en los mercados y tianguis de la ciudad, al destacar que estos espacios forman parte de la historia, la identidad y la vida cotidiana de Morelia, además de ser un motor directo para la economía local.

Durante un recorrido por el Tianguis de la Fidel Velázquez, Yankel Benítez convivió con comerciantes, escuchó sus historias y dialogó sobre la importancia de mantener instalaciones seguras y un buen servicio, subrayando que el trabajo cercano en territorio permite atender mejor las necesidades de estos espacios tradicionales.