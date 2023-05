Mercado Independencia sin servicio hasta descartar riesgos: ayuntamiento

Cabe señalar que la parte más afectada del exterior del Mercado está sobre la calle Andrés del Río, la cual está completamente bloqueada por personal de seguridad, así como las calles aledañas se encuentran cerradas y solo se puede transitar a pie.

El incendio que se registró la noche del pasado sábado consumió en su totalidad 10 locales comerciales que están ubicados en el exterior del Mercado Independencia.

Sin embargo, 144 de 870 locales resultaron con afectaciones menores, es decir el 16% del inmueble fue afectado por las llamas, aunque en las imágenes que captó MiMorelia.com se logra apreciar que la estructura del estacionamiento del lugar también sufrió graves daños, y de acuerdo a la autoridad local este último tendrá que demolerse.

"El estacionamiento pues ya quedó en pésimas condiciones, tendrá que demolerse y están terminando de evaluar si existen daños estructurales o no en el mercado, el primer reporte parece ser que no. No se ha terminado de apagar, hay todavía al interior de algunos locales fuego o mucho calor, se tiene que sofocar por completo, se tiene que enfriar por completo para comenzar los trabajos de limpieza", afirmó el prsidnete municipal Alfonso Martínez Alcázar.

