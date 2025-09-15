Mercadita “Talento sin Barreras” se instalará en el Clavijero este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 17 de septiembre, el Centro Cultural Clavijero abrirá sus puertas a la Mercadita “Talento sin Barreras”, un espacio de inclusión y emprendimiento donde personas con discapacidad y sus familias ofrecerán al público una gran variedad de productos locales.

La actividad, organizada por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, busca promover la economía solidaria y la inclusión social, al mismo tiempo que fomenta el consumo local y el reconocimiento del talento de este sector de la población.

Entre los artículos disponibles se encuentran alimentos, bebidas, repostería, artesanías, manualidades, ropa, textiles y productos de cuidado personal, además de muchas otras propuestas realizadas con dedicación y creatividad.