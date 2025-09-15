Mercadita “Talento sin Barreras” se instalará en el Clavijero este miércoles
ESPECIAL
Morelia

Mercadita “Talento sin Barreras” se instalará en el Clavijero este miércoles

Alimentos, artesanías, ropa y repostería formarán parte de la oferta en este espacio de inclusión
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 17 de septiembre, el Centro Cultural Clavijero abrirá sus puertas a la Mercadita “Talento sin Barreras”, un espacio de inclusión y emprendimiento donde personas con discapacidad y sus familias ofrecerán al público una gran variedad de productos locales.

La actividad, organizada por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, busca promover la economía solidaria y la inclusión social, al mismo tiempo que fomenta el consumo local y el reconocimiento del talento de este sector de la población.

Entre los artículos disponibles se encuentran alimentos, bebidas, repostería, artesanías, manualidades, ropa, textiles y productos de cuidado personal, además de muchas otras propuestas realizadas con dedicación y creatividad.

El evento se llevará a cabo de las 10:00 a las 16:00 horas en el Centro Cultural Clavijero (Nigromante 79, Centro Histórico de Morelia), en un ambiente familiar y festivo.

Las autoridades invitaron a la población a sumarse, disfrutar y compartir esta iniciativa, que además de brindar opciones de compra, representa una forma de apoyar lo hecho con el corazón.

SHA

Centro Cultural Clavijero
Inclusión social
Mercadita “Talento sin Barreras”
Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com