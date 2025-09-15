Mercadita “Talento sin Barreras” se instalará en el Clavijero este miércoles
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 17 de septiembre, el Centro Cultural Clavijero abrirá sus puertas a la Mercadita “Talento sin Barreras”, un espacio de inclusión y emprendimiento donde personas con discapacidad y sus familias ofrecerán al público una gran variedad de productos locales.
La actividad, organizada por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, busca promover la economía solidaria y la inclusión social, al mismo tiempo que fomenta el consumo local y el reconocimiento del talento de este sector de la población.
Entre los artículos disponibles se encuentran alimentos, bebidas, repostería, artesanías, manualidades, ropa, textiles y productos de cuidado personal, además de muchas otras propuestas realizadas con dedicación y creatividad.
El evento se llevará a cabo de las 10:00 a las 16:00 horas en el Centro Cultural Clavijero (Nigromante 79, Centro Histórico de Morelia), en un ambiente familiar y festivo.
Las autoridades invitaron a la población a sumarse, disfrutar y compartir esta iniciativa, que además de brindar opciones de compra, representa una forma de apoyar lo hecho con el corazón.
