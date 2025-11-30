Mercadita Las Solidarias se consolida como un espacio para la libertad económica de las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, encabezó la apertura de la Mercadita Las Solidarias, la más grande de Michoacán, un espacio que combina emprendimiento, cultura y solidaridad para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

“La activación económica de las michoacanas es fundamental para nuestras vidas y para romper el ciclo de la violencia. Hoy nos apropiamos del espacio público para fortalecer la economía”, señaló la secretaria. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) más de 150 emprendedoras, ofrecieron productos únicos. Destacó que esta mercadita es un punto de encuentro seguro y comunitario.